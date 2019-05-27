سلطان القاسمي يفتتح معرض الكتاب الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، الدورة الأولى من معرض الكتاب الإماراتي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الزاهية، ضمن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

ويأتي المعرض تزامناً مع يوم الكاتب الإماراتي الذي أعلن عنه صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي يصادف 26 من مايو من كل عام.

واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة جولته في المعرض بالاطلاع على معرض «خطوط أدباء الإمارات» الذي يقدّم أكثر من 80 صفحة مضيئة قام بخطها شعراء وكتاب وأدباء الإمارات بأياديهم، لتكون بمنزلة الوثائق الشاهدة والمؤرخة لكيفية عمل هؤلاء المبدعين المنتمين إلى جيل الريادة وما تلاهم من أجيال.

كما زار سموه «متحف الكاتب الإماراتي»، الذي يقام بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ويلقي الضوء على حياة وإبداعات نخبة من الكتّاب الإماراتيين الرواد والمعاصرين، خلال إبراز العطاء المتميز لكل منهم، ويعرض مقتنياتهم الشخصية من محابر وأقلام ومخطوطات.

وتجوّل سموه بين أروقة وأجنحة المتحف، وتعرّف إلى ما يقدمه من مختارات شعرية تضمّها الدواوين ومؤلفات الكتب والمقالات الخاصة بالمبدعين الإماراتيين، واستمع سموه لشروح عن مجموعة الإصدارات الصوتية التي يقدمها المعرض، والتي تضم تسجيلات إبداعية تم توثيقها لتكون أرشيفاً إبداعياً للرواد.

وتفقّد سموه الأجنحة التي تضمّ دور النشر الإماراتية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على إصداراتها وما تقدمه من عناوين إبداعية تسهم في إلقاء الضوء على الإبداعات المحلية التي تجمع مختلف الأجناس الأدبية.

كما تسلّم صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من الإهداءات المتمثلة بالإصدارات للكتاب والأدباء الإماراتيين، إضافة إلى المجموعة التذكارية التي أصدرها بريد الإمارات، احتفاءً باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وتتضمن عدداً من الطوابع والبطاقات البريدية التي تحمل شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، وتأتي كمبادرة من بريد الإمارات سعياً للترويج للإمارة الباسمة عاصمة للكتاب.