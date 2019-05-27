«براند دبي» يدعم مشاركة 3 مشاريع شبابية في المنتدى

المصدر: دبي - البيان

شارك «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في الدورة الخامسة منتدى الإعلام الإماراتي، من خلال دعم مشاركة ثلاثة مشاريع من الشباب، ضمن مبادرته «بكل فخر من دبي»، الهادفة إلى مساعدة الأعمال الناشئة، عبر التعريف بما تقدمه من منتجات وخدمات مميزة، وإلقاء الضوء عليها إعلامياً.

وخلال الفعالية، دعم «براند دبي» وجود ثلاثة مشاريع تجارية متخصصة في الأغذية والمشروبات، هي: «ميزون دي روز»، و«ذا هيب»، و«مايند»، والتي قدمت لرواد المنتدى باقة مميزة من المنتجات والخدمات، تعكس تميز هذه المجموعة المنتقاة من المطاعم والمقاهي.

وقالت شيماء السويدي مدير المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، إن دعم مشاركة المشاريع الثلاثة، تأتي ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي»، التي تعمل على توفير الفرص للتعريف بالمشاريع المبتكرة والبيئة المثالية التي توفرها الإمارة، لتحفيز رواد الأعمال والإسهام في نمو أعمالهم.

وأضافت السويدي أن الوجود ضمن فعاليات بهذا الحجم، وأمام جمع كبير من الحضور المميز من مختلف المؤسسات الإعلامية الإماراتية والخاصة، يضمن للمشاريع المشارِكة، المزيد من الانتشار، ويسهم في التعريف بها على النحو الأمثل، مشيرةً إلى أنه قد تم اختيار المشاريع المشاركة بناء على عدة معايير، يأتي في مقدمها الخدمة المميزة والابتكار في تقديم خدمات ومنتجات متفردة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، قام «براند دبي» بدعم وتيسير مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة والمشاريع التجارية الصغيرة، في العديد من الفعاليات المحلية والعالمية، حيث قامت الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بدعم مشاركة مجموعة المقاهي المميزة النسخة الماضية من منتدى الإعلام العربي، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في الخارطة الإعلامية في كافة البلدان العربية، ومؤتمر القهوة العالمي الذي عقد في العاصمة الهولندية أمستردام، بمشاركة العديد من خبراء صناعة القهوة ومستلزمات المقاهي.