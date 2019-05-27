حمدان بن محمد ومحمد بن سلمان يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

جدة - وام

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في جدة، الليلة الماضية، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وقد تبادل سموهما التهنئة بالشهر الفضيل، ودعيا الله عز وجل أن يعيده على قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بالخير والسلام، وتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والإنسانية.

وتجاذب سمو ولي عهد دبي وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية، خلال اللقاء، أطراف الحديث عن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع شعبيهما والقيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها للوصول بها إلى أعلى المستويات على كل الصعد، وفي شتى المجالات.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.