19.8 مليار درهم قيمة المنح التي قدمتها الإمارات خلال 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة المنح التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة داخل الدولة وخارجها 19.8 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 14.7% مقارنة مع العام 2017، وذلك وفقاً للإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية.

وكشفت الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي استناداً إلى إحصاءات وزارة المالية أن قيمة المنح خلال النصف الأول من العام 2018 بلغت نحو 6.8 مليارات درهم، في حين ارتفعت وتيرة المنح في النصف الثاني من العام لتصل إلى نحو 13 مليار درهم.

وبلغت قيمة المنح المقدمة في الربع الثالث من العام الماضي نحو 7 مليارات درهم، فيما وصلت خلال الربع الأخير من العام ذاته 6.133 مليارات درهم.

وتشكل المنح التي قدمتها الإمارات خلال العام الماضي نحو 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي «يشمل النفقات الاتحادية والمحلية لكل إمارة» والذي بلغ في الفترة ذاتها 398.3 مليار درهم تقريباً.

وتشمل المنح التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، باستثناء التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وكانت دولة الإمارات قد تصدرت المركز الأول في قائمة الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم خلال عام 2017، وذلك طبقاً لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.