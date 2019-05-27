مؤسسات العين تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

احتفت مؤسسات مدينة العين بيوم زايد للعمل الإنساني، حيث نظمت جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان ملتقاها الرمضاني في فندق أيلا في منطقة العين.

وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء، وحمد الملا المدير الإداري لبنك الدم الإقليمي التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في العين، وبعض المتعافين وذويهم، وعدد من المتطوعين والإعلاميين. وتضمن الملتقى إفطاراً جماعياً. إضافة إلى عرض تجارب واقعية لمرضى تعافوا من المرض وتحدثوا عن تجاربهم في كيفية انتصارهم عليه بالإرادة والعزيمة والدعم المعنوي من الأسرة، وبالتالي الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية. ورافق الملتقى حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم في العين وسفراء بنك الدم من خلال وحدة متنقلة شارك فيها الحضور.

وقال الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض لـ«البيان»: «إن جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان تحرص على تفعيل وجودها ومشاركتها في شتى المناسبات بهدف تثقيف المجتمع وتوعيته بأخطار مرض السرطان، والتعريف بأهمية الكشف المبكر عنه».

واحتفت دار زايد للرعاية الأسرية في الجيمي مول بيوم زايد للعمل الإنساني، وجاءت المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تقوم بها الدار خلال شهر رمضان، والتي شملت توزيع أطفال الدار، مصاحف وكتباً ومطبوعات تحكي مسيرة الشيخ زايد باني نهضة الاتحاد على زوار الجيمي مول. وقال نبيل الظاهري مدير عام الدار لـ«البيان»: «إن هذه المبادرة تعتبر إحياء لذكرى وفاة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يقترن اسمه بالبذل والعطاء والقيم الإنسانية العظيمة».