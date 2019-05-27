«الهلال الأحمر» تعزز جهودها التنموية في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر «أم الإمارات»، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عززت الهيئة جهودها لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إثيوبيا، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بتكلفة تبلغ 61 مليوناً و339 ألفاً و100 درهم.

وتتضمن المشاريع إنشاء مجمعات سكنية لدعم سبل استقرار النازحين في مناطقهم التي تأثرت نتيجة للنزاعات الحدودية التي شهدتها بلادهم، إلى جانب مشاريع أخرى في الصحة والتعليم والنقل العام.

وقام وفد من الهيئة زار إثيوبيا مؤخراً بافتتاح المرحلة الأولى من المجمعات السكنية التي تضمنت 60 وحدة سكنية في مدينة قوبا من أصل 1600 يجري تنفيذها حالياً في إقليم بالي الأثيوبي ويتم افتتاحها تباعاً. كما قام الوفد بوضع حجر الأساس لمشاريع التعليم التي تشمل إنشاء 4 مدارس إلى جانب مستشفى لرعاية الأمومة والطفولة وتفقد سير العمل في مشروع إنشاء المجمعات السكنية والمشاريع الخدمية الأخرى.

وكانت هيئة الهلال الأحمر عززت استجابتها لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إثيوبيا بتوجيهات القيادة الحكيمة واستهدفت عشرات الآلاف من النازحين حول العاصمة أديس أبابا والمتأثرين في الأقاليم الأخرى.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر: «أن تحرك الإمارات تجاه إثيوبيا جاء ضمن مبادرات إنسانية وتنموية عديدة تبنتها الدولة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية وتعزيز سبل الاستقرار النازحين واللاجئين في الساحات والمناطق المضطربة».

وأضاف الفلاحي: «تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الإمارات كدولة مانحة بنهجها الإنساني والتنموي تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة، واستمراراً لنهجها المتميز في تعزيز القيم والمبادرات التي تحد من وطأة المعاناة الإنسانية وتساند جهود التنمية في المجتمعات التي تطالها النكبات الإنسانية التي تؤثر على حياة الناس ومصائرهم».