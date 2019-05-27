«أطباء الإمارات» يقدمون الرعاية لـ 400 ألف لاجئ من الروهينغا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قدم أطباء الإمارات خلال العامين الماضيين الرعاية الصحية لما يزيد على 400 ألف من اللاجئين الروهينغا تحت شعار «على خطى زايد» في بادرة تطوعية من أبناء الإمارات المتطوعين في برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي لجمعية إمارات العطاء.

وكثف أطباء الإمارات مهامهم التطوعية للاجئين في العام الحالي بالشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحية، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 عام التسامح في نموذج مميز للشراكة في مجالات العمل الإنساني للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة.

وتأتي المهام الإنسانية لأطباء الإمارات استكمالاً للبرامج التشخيصية والعلاجية والوقائية للوحدة المتنقلة لمستشفى الإماراتي الميداني، والذي يقدم خدماته التطوعية للاجئين الروهينغا بشكل مستمر في منطقة كوكس بازار الواقعة على الحدود والتي استفاد منها ما يزيد على 400 ألف لاجئ من الأطفال والنساء وكبار السن والذي يعتبر أول مستشفى ميداني يدشن في منطقة اللاجئين، والتي تعد إضافة للجهود الإنسانية لدولة الإمارات على الصعيد العالمي وذلك بمبادرة إنسانية تطوعية من مبادرة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومستشفيات السعودية الألمانية وجمعية إمارات العطاء.

وأكد الدكتور عادل الشامري جراح القلب ومؤسس مبادرة زايد العطاء رئيس جمعية إمارات العطاء رئيس أطباء الإمارات: «أن الفرق الطبية التطوعية تعمل منذ سنتين في مناطق اللاجئين الروهينغا بالتنسيق مع القنوات الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الطبية المحلية البنغلادشية وفي إطار الجهود الدولية والمحلية لمساعدة اللاجئين من الروهينغا لبناء قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة ضمن الفريق الإماراتي البنغلاديشي الطبي التطوعي والعيادات المتنقلة والمستشفى المتحرك».

وبدورها قالت الدكتورة نورة آل علي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية إمارات العطاء: «إن المهام الإنسانية لأطباء الإمارات في محطتهم الحالية في منطقة اللاجئين الروهينغا تأتي استكمالاً للمهام الإنسانية لحملة العطاء المليونية في مختلف دول العالم». وأشارت إلى أنه تم تدريب الآلاف من الكوادر الطبية لتأهيلهم وتمكينهم من العمل التطوعي الطبي التخصصي في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية لأطباء الإمارات، مؤكدة على أهمية تطوع الكوادر الطبية في الحمالات التطوعية لأطباء الإمارات بعد اجتيازهم البرامج التدريبية.