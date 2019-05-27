معرض لإنجازات «مبادرات محمد بن راشد العالمية»

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، معرضاً مفتوحاً للإنجازات التي حققتها خلال عام 2018 في كل من قطاعات المؤسسة الـ 5 العاملة في نشر التعليم والمعرفة، ومكافحة الفقر والمرض، والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وتمكين المجتمعات، وابتكار المستقبل والريادة، وذلك في «دبي مول»، حيث انطلق المعرض في الـ 19 من شهر مايو الجاري وينتهي في الـ 31 من الشهر ذاته.

ويهدف المعرض المفتوح للجمهور والمقام في «ركن الأزياء» في مركز التسوق والترفيه الأكبر في دبي والعالم، والذي يقصده السياح والزوار من مختلف الجنسيات، إلى تسليط الضوء على محطات إنسانية ملهمة ومتنوعة تصور منجزات المبادرات التنموية العالمية التي حققتها المؤسسات التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على مدى العام الماضي.

تعاون

وقالت سارة النعيمي مدير مكتب مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمي: «يمثل المعرض المفتوح لإنجازات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ننظمه بالتعاون مع «إعمار» و«دبي مول» محطة مهمة لتعريف الجمهور من كل أنحاء العالم من زوار دبي مول بالنتائج التي استطعنا تحقيقها على امتداد العام الماضي بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، ضمن مشاريع تنموية وإنسانية عالمية في قطاعات حيوية ترتقي بحياة الإنسان، وتوفر مقومات الاستقرار والتنمية والعيش الكريم وجودة الحياة في العديد من المجتمعات النامية حول العالم».

ولفتت النعيمي إلى أن التعاون مع «دبي مول» و«إعمار» يساهم في تسليط الضوء على المبادرات المتنوعة في مجالات التعليم والابتكار وصناعة المستقبل، إلى جانب برامج الصحة والتنمية والإغاثة، ويهدف إلى ترسيخ حس من التضامن الإنساني العالمي لبناء مستقبل أفضل تعليمياً وصحياً وتنموياً.

تنوع

ويضم المعرض مجسمات ومصورات متنوعة ومعروضات متعددة، تحمل الهوية المؤسسية وشعارات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتعرّف الزوار بمجالات العمل المختلفة لبرامجها ومشاريعها البالغ عددها 1400 برنامج ومشروع.

ومن جانبه، قال باتريك بوسكيه -شافان، الرئيس التنفيذي، إعمار مولز: «يتشرف «دبي مول» باستضافة المنصة الخاصة بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في تجسيد لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو الترويج للمبادرات الإنسانية التي تترك آثاراً إيجابية ملموسة في العالم. ونحن على ثقة بأن هذا الحدث المميز، سيساهم بدور جوهري في تشجيع زوارنا على الكرم والتعاطف وعـــمل الخير».