«دبي العطاء» تفتح باب التسجيل أمام الراغبين بالتطوع في السنغال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي العطاء، كونها جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن فتح باب التطوع للسنغال في نوفمبر المقبل ضمن الدورة الجديدة من مبادرة «التطوع حول العالم».

ومن خلال هذا الإعلان، يُفتح باب التسجيل لمتطوعي «دبي العطاء» الجدد، والذين تطوعوا مع المؤسسة من قبل، الراغبين بتوسيع جهودهم التطوعية خارج حدود الدولة، والتأثير في المجتمعات المحرومة حول العالم. وتُعد هذه الزيارة التي سيقوم بها 15 متطوعاً من الإمارات، المهمة التطوعية الثالثة من مبادرة «التطوع حول العالم».

ويمكن للمتطوعين المهتمين، والذين يبلغون 21 عاماً وأكثر، تقديم طلباتهم قبل 9 يونيو المقبل، عبر زيارة موقع متطوعين.إمارات: www.volunteers.ae.

وسيتم اختيار المتقدمين بناء على الأجوبة الواردة في الاستمارة، مع منح الأولوية للذين يقومون بالتسجيل أولاً، وستتم دعوة 50 مترشحاً للمشاركة، لإجراء مقابلات فردية بين 25 و27 يونيو المقبل. وعقب إجراء المقابلات سيتم اختيار 15 متطوعاً للمشاركة في مبادرة التطوع حول العالم 2019 في السنغال في الفترة بين 24 و30 نوفمبر المقبل.