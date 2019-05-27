دبي تستعرض تجربتها في التحول الذكي ببوتان

المصدر: دبي - البيان

شارك وفد من دبي الذكية برئاسة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية في المؤتمر الدولي للتخطيط العمراني وجودة الحياة، والذي عقد في مدينة تيمفو عاصمة مملكة بوتان، وذلك بهدف استعراض تجربة دبي في التحول الذكي والإنجازات التي حققتها ضمن هذا الإطار.

وحول الموضوع قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «إن دبي الذكية وانطلاقاً من مسؤوليتها لجعل الإمارة المدينة الأسعد والأذكى عالمياً، عملت بشكل حثيث على تعزيز قوة التكنولوجيا واحتضان أحدث تقنياتها مثل: البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، ووضع خطط واستراتيجيات لاستخدامها بأكثر الطرق فاعلية، وذلك لجعل حياة الأجيال الحالية والمستقبلية أسهل وأكثر سعادة».

وخلال المؤتمر، قدمت الدكتورة عائشة بن بشر عرضاً تقديمياً شاملاً لرئيس وزراء حكومة مملكة بوتان، الدكتور لوتاي شيرينغ، ركزت من خلاله على كيفية تصميم الدول لمدنها، وتمكينها من زيادة سعادة مواطنيها، مع إبراز تجربة دبي المتمثلة في «أجندة السعادة».

كما استعرضت خلال العرض جدول أعمال «أجندة السعادة»، مع توضيح الأهداف الاستراتيجية للجدول والتي تتلخص في: اكتشاف الاحتياجات الأساسية للناس، والتأثير على السياسات والنهج للتركيز بشكل أكبر على السعادة، إلى جانب بناء الوعي والتأثير على المدينة لتحديد أولويات السعادة، إضافة إلى قياس السعادة من خلال تصميم وتنفيذ درجة تأثير السعادة التنبئية ومؤشر السعادة في جميع أنحاء المدينة. وسلطت الدكتورة عائشة الضوء على مبادرات دبي الذكية الأخرى لتعزيز السعادة في المدينة، بما في ذلك مبادرة «أبطال السعادة» المحرك الأساسي لتطبيق أجندة السعادة، التي تضم 47 بطلاً من 42 جهة حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى مؤشر السعادة التابع لدبي الذكية، الذي يعمل على قياس السعادة في دبي.