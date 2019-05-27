إنقاذ طفلة ولدت في الأسبوع 22 وتزن 490 غراماً

المصدر: أم القيوين – البيان

نجح فريق طبي في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إنقاذ طفلة مواطنة ولدت في الأسبوع الـ 22، وبلغ وزنها عند الولادة 490 غراماً، وطولها 28 سنتيمتراً، حيث تعتبر من الحالات النادرة من جهة موعد الولادة والوزن.

وذكر الدكتور عصام الدين بابكر سعد استشاري الأطفال حديثي الولادة، المشرف على المولودة: «إن هذه الحالة تعد من الحالات الذي تعتبر نادرة جداً، ليس على مستوى الدولة فحسب، ولكن عالمياً، وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الوزن المثالي للمولودة بعد اكتمال مدة الحمل، يزيد عادة على 2500 غرام».

ولفت إلى أن المولودة تم وضعها في وحدة الخدج بمستشفى الشيخ خليفة العام، داخل الحضانة على جهاز تنفس اصطناعي، وتم تغذيتها عن طريق قسطرة وريدية من السرة، وتم إعطاؤها الأدوية اللازمة لعلاجها، وتركيب أنبوب للمعدة من خلال الفم لإعطائها حليب الأم، وخلال فترة العلاج، عانت الطفلة من اعتلال في الشبكية، وأجريت لها عملية بالليزر، كما تم علاج فتحة بين شرايين القلب عن طريق الأدوية بنجاح، وأمضت الطفلة 140 يوماً داخل وحدة العناية المركزة للخدج، وخرجت بصحة جيدة.