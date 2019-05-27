سفارات الدولة تنفذ مشاريع رمضانية في عدد من الدول

المصدر: عواصم - وام

أقام حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية إفطاراً رمضانياً استهدف نحو 1000 شخص معظمهم من الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم والعائلات الفقيرة وذلك بمكرمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. وأقيم الإفطار في حديقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في صيدا، حيث تم خلال الإفطار إضاءة المبنى الخلفي للحديقة بشعار «يوم زايد للعمل الإنساني».

‎وقال السفير الشامسي: «إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان رمزاً وأيقونة للعمل الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي بما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية جمعاء، وبما وضعه من ثوابت عمقت البعد الإنساني في سياسة الإمارات الداخلية والخارجية، ورسخت من صورتها في الخارج بوصفها عنواناً للبذل في سبيل الآخرين».

ومن ناحية أخرى أشرفت سفارة الدولة في نيوزيلندا على فعاليات مشروع إفطار الصائم وتوزيع السلال الغذائية في عدد من مدن نيوزيلندا وفيجي وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني. ومولت جمعية الشارقة الخيرية فعاليتي إفطار الصائم في كل من مسجدي النور ولينوود في مدينة كرايستشرش إضافة إلى الإشراف على فعاليات إفطار الصائم بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مسجد عمر الذي يعد الأكبر في نيوزيلندا بمدينة أوكلاند، إلى جانب مسجد مركز مانواتي الإسلامي في مدينة بالمرستون نورث ومسجد العاصمة الفيجية سوفا ومسجد مدينة لوتوكا في غربي فيجي. كما أشرفت البعثة على توزيع سلال غذائية للمحتاجين بتمويل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في مدينتي اوكلاند النيوزيلندية ولوتوكا في غربي جزيرة فيجي.

وقال صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا سفير غير مقيم لدى جمهورية فيجي: «إن إحياء هذه المبادرات الخيرية في نيوزيلندا وفيجي التي تتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني يحمل في طياته مضامين بارزة وأهمها التذكير بمبادئ الراحل الكبير الأصيلة والتأكيد على عطائه الإنساني الذي لا ينضب والذي غدق أرض الإمارات وتجاوزها للعديد من بلدان العالم ليشهد عليه قاصي الأرض و دانيها».