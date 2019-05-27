الإمارات تتبنى الإعلان الوزاري للمنتدى العالمي للنقل

المصدر: دبي - البيان

تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة الإعلان الوزاري الصادر عن المنتدى العالمي للنقل لعام 2019، جاء ذلك خلال اختتام المنتدى، والذي عقد في لايبزغ بجمهورية ألمانيا خلال الفترة من 22 وحتى 25 مايو الجاري، بمشاركة ما يزيد على 65 وزيراً وأكثر من 1000 مشارك من أكثر من 70 دولة.

‏‎ويعتبر تبني الإعلان الوزاري بمثابة إعلان عن تأييد دولة الإمارات العربية المتحدة والدول التي تبنته والتي يزيد عددها على 30 دولة لمجموعة من التوجهات والسياسات العامة الهادفة لتعزيز الجهود في عدة مجالات مثل البنية التحتية والنقل.

‏‎وفي تصريح لمعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية: «أكد على أهمية ربط كل من النقل والبنية التحتية على المستوى الإقليمي مع أحدث ما توصلت له التكنولوجيا، والذي من شأنه أن يحقق نقلاً متصلاً يحقق التكامل الإقليمي».

وشملت الفعاليات جلسات وزارية مغلقة وأخرى مفتوحة تنوعت موضوعاتها لتشمل النقل والتغيير المناخي، والتي عقدت بالتوازي مع جلسات نقاش مختلفة حول الربط بين المركبات والبنية التحتية وأيضاً تنقل النساء ومشاركتهن في منظومات النقل وحوكمة منظومات التنقل الجديدة وحلقة نقاشية حول تحسين الترابط العالمي من شبكات النقل والطاقة والاتصالات.

كما تطرق المنتدى لمجموعة من الموضوعات وثيقة الصلة بواقع ومستقبل النقل البري في المنطقة شملت أبرز اتجاهات لعقد الاجتماعات الثنائية والتنسيق وإنشاء وتعزيز العلاقات مع الجهات النظيرة في الدول المشاركة وتقدم فرصة ثمينة لأصحاب القرار للالتقاء برواد وقادة الجهات العاملة والمهتمة بقطاع النقل من القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي.

واختتم المؤتمر جلساته العامة بطرحه لموضوع تمويل ترابط البنى التحتية وربط المناطق بالسكك الحديدية وضمان ربط المجتمعات الريفية والنائية بشبكة طرق حديثة.

وخلال أعمال المنتدى، سلط وفد دولة الإمارات الضوء على المؤتمر الدولي للطرق 2019 الذي ينعقد في العاصمة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من الـ 6 ولغاية الـ 10 من أكتوبر المقبل.