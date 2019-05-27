دعم «الجليلة» يداوي آلام نجاة بعد 11 عاماً من المعاناة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

من أصعب اللحظات التي يعيشها الإنسان تلك التي يرى فيها المرض ينهش جسمه، وهو غير قادر أن يحرك ساكناً، ولا يكون أمامه سوى الصبر على نوبات الألم، التي تتجدد بين الفينة والأخرى، والتشبث بالأمل حتى يجد لها مخرجاً ينهي قلة الحيلة التي يشعر بها، ذلك ما ينطبق على حالة الطفلة نجاة التي ولدت وهي تعاني مرضاً خلقياً في عضلات الجسم، يسبب لها ارتخاء في العضلات وخلعاً في المفصل وتحدباً في فقرات العمود الفقري، والذي نتج عنه فقدان التوازن وميلان للرأس.

مرض نجاة تطلب إجراء عمليات عديدة لتصحيح الخلع والتحدب مع تثبيت دعامة، ولكن بعد سنوات قليلة ومع نمو الجسم بدأت الطفلة تعاني من أعراض مثل عدم الاتزان وميلان للرأس وتطور التحدب في العمود الفقري، وأصبحت بحاجة لعملية جديدة دقيقة تحت إشراف أطباء متخصصين، وكانت العقبة الكبيرة أمام أهل المريضة التكلفة العالية جداً للعملية، والتي رفض التأمين الصحي تغطيتها كونها بسبب عيب خلقي من الولادة.

لم يكن هناك من خيار أمام أسرتها سوى توفير جزء بسيط من تكلفة العملية وطلب المساعدة من إحدى الجهات الخيرية في الدولة، التي تجاوبت معها بتوفير مبلغ مادي لا يغطي نصف تكلفة العملية، لذلك استمرت رحلة الأسرة في البحث عن المساعدة حتى تقدمت بطلب للحصول على دعم من مؤسسة الجليلة، التي سارعت بتغطية المبلغ المتبقي كاملاً وأجريت العملية للطفلة نجاة، وبذلك أنهت معاناتها مع المرض التي استمرت 11 عاماً، والآن وبعد مرور 5 أشهر من العملية تتمتع نجاة بصحة جيدة جيداً، وتتحسن صحتها بصورة ملحوظة.

برنامج فرح

برنامج «فرح» هو اسم على مُسمى كونه يسعى لنشر البهجة والسعادة بين المرضى من الأطفال. وأطلقت مؤسسة الجليلة هذا البرنامج الخاص بطب الأطفال لإنقاذ حياة المرضى، من خلال تقديم الخطط العلاجية اللازمة وتمويل الأبحاث المتطورة ومنح الأمل لأعداد لا تُحصى من الأطفال وعائلاتهم.

ومنذ عام 2013، استثمرت مؤسسة الجليلة ما يقارب الـ44 مليون درهم إماراتي لتوفير الرعاية والعلاج الجيد لـ600 مريض من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للذين يعانون من عدد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى، وللعاجزين عن تحمل تكاليف علاجهم، حيث بلغ عدد الأطفال من بينهم 290 طفلاً. وتراوحت تكاليف علاجهم من 20 ألفاً إلى500 ألف درهم.

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4209 بـ 100 درهم

4409 بـ 500 درهم

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