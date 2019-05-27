«صحة دبي» تضخ 15540 لتر مياه في «سقيا الأمل»

المصدر: دبي - البيان

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في سباق «سقيا الأمل»، أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن مشاركتها في الدعوة الإنسانية النبيلة، بـضخ 15540 لتراً من المياه للمناطق التي تعاني من شح مياه الشرب في مختلف قارات العالم. حيث ستقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتبرع بنفس كمية المياه الإجمالية التي تضخها كل جهة وكل مؤسسة، وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظاً من المياه في العالم. وأعلنت الهيئة في الوقت نفسه، عن حفر 50 بئراً في بنغلاديش وطاجيكستان، تحت اسم مبادرة «سقيا الأمل»، وذلك مساهمة من موظفيها، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وكانت هيئة الصحة في دبي، استضافت في البهو الكبير لمستشفى راشد، جهاز «سقيا الأمل»، حيث بدأ موظفو الهيئة، يتقدمهم معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، في ضخ المياه، وسط أجواء حماسية امتزجت بمشاعر الإيثار وقيم العطاء، التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، في الوقت الذي شهد فيه جهاز الضخ إقبالاً شديداً من قبل الموظفين.

وقال معالي حميد القطامي: «إن «سقيا الأمل»، تعكس عمق وأبعاد الرسالة الإنسانية البليغة في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي الرسالة نفسها التي تعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها النموذج العالمي الفريد من نوعه في التحضر والعطاء».

مبادرة حياة

قال معالي حميد القطامي: «إن «سقيا الأمل»، ليست مجرد مبادرة إنسانية أو عمل خيري وفقط، بل هي مبادرة حياة، لملايين من البشر المحرومين من نعمة المياه، التي يهدد فقدانها وجودهم، لذا، فإن المبادرة تمثل قمة العطاء، حيث يهب كل فرد يشارك في ضخ المياه، حياة لفرد آخر ينتظر قطرة ماء ليحيا بها».