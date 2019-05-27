سعيد الطاير: قيم العطاء وعمل الخير مبادئ رئيسية

المصدر: دبي - البيان

ثمن سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» إطلاق حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا». حيث قال: «لطالما كانت قيم العطاء وعمل الخير مبادئ رئيسية تنطلق منها رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمد يد العون لتخفف معاناة الإنسان أينما كان بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه، التزاماً بالقيم النبيلة التي تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة. ويأتي إطلاق هذه المبادرة خلال «يوم زايد للعمل الإنساني» ونحن في «عام التسامح»، ليؤكد أن نهج المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما زال مستمراً، وعلى دربه تواصل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جهودها في خدمة الإنسانية».

وأضاف الطاير: «نؤكد في مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استعدادنا لتقديم كل ما يلزم لدعم حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا»، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وثيقة الـ 50 والتي تنص على أن عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات وديمومة الخير والترقي الحضاري، حيث تواصل «سقيا الإمارات» جهودها في العمل الإنساني وتنفيذ أحد أهم أهداف مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ألا وهو مكافحة الفقر والأمراض، من خلال توفير المياه الصالحة للشرب لمن هم بأمس الحاجة إليها».