«الإمارات الإسلامي» يدعم صندوق التضامن الاجتماعي بـ 2 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن مساهمته بمبلغ 2 مليون درهم من حساب الزكاة لصالح صندوق التضامن الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويندرج هذا التبرع في إطار التزام «الإمارات الإسلامي» بدعم المبادرات الإنسانية في الدولة عبر صندوقه الخيري وبرنامجه للمسؤولية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قالت عواطف الهرمودي، مدير عام الإدارة التنفيذية في «الإمارات الإسلامي»: «نحرص في «الإمارات الإسلامي» دائماً على تحسين حياة المواطنين من خلال الوصول إلى الأسر الإماراتية المتعففة ودعمها لتلبية احتياجاتها اليومية. وتسعدنا هذه الشراكة التي تجمعنا مع هيئة تنمية المجتمع لمد يد العون إلى قضايا خيرية مستحقة خلال هذه الفترة المباركة من العام، فضلاً عن ترسيخ التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية».