«الأنصاري للصرافة» تتبرع بمليون درهم لدعم لاجئي الروهينغا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الأنصاري للصرافة»، عن تبرعها بمليون درهم لدعم «حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «يأتي تبرعنا لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا، من أجل تخفيف المعاناة التي يمر بها سكان الروهينغا وتقديم المساعدة المطلوبة للنساء والأطفال في مجال التعليم والصحة والإيواء والغذاء، واستجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة لمساندة اللاجئين الروهينغا، حيث تقوم دولة الإمارات منذ بداية الأزمة بمساعدة اللاجئين وتلبية احتياجاتهم. كما تتماشى المبادرة مع توجهات شركة «الأنصاري للصرافة» في دعم مجالات التعليم والصحة والحملات الخيرية المختلفة».