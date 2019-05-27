«الاتحادية للموارد البشرية» و«أمنية» تطلقان حملة «عمرة الأطفال»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسة تحقيق أمنية، حملة «عمرة الأطفال»، لإيفاد عدد من الأطفال المرضى الراغبين بزيارة بيت الله الحرام، لأداء مناسك العمرة.

وفي هذا الصدد أكد محمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة: «أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والإنسانية والخيرية التي تنفذها الهيئة في عام التسامح، وتأتي تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني».

وبين أن هذه الحملة تعد باكورة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومؤسسة تحقيق أمنية، وهي مؤسسة خيرية تعنى بتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، وتتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً.

وذكر أن إشهار الحملة جاء من خلال دعوة جميع موظفي الحكومة الاتحادية، والجمهور إلى التبرع، وذلك عبر البريد الإلكتروني لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، والرسائل النصية القصيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.

وأوضح المرزوقي: «أن الهيئة أشهرت الحملة؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد للمشاركة في فعل الخير، داعياً كافة شرائح وفئات المجتمع للمساهمة في دعم الحملة والتبرع لصالحها، عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك من خلال إرسال كلمة «أمنية» على الأرقام التالية من اتصالات؛ للتبرع بـ 10 و50 و100 و200 درهم على التوالي «3333، 5555، 6888، 7000»، أو إرسال نفس الكلمة على الأرقام التالية من دو، للتبرع بـ 10 و50 و100 و200 درهم على التوالي «3331، 5552، 6888، 7003».