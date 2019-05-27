علي المري: الإمارات نموذج عالمي للتميز الحكومي

المصدر: دبي - البيان

ثمن الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن رعاية جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وقال: «تؤكد الجائزة حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جعل تجربة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتميز الحكومي، ومرجعاً لرواد العمل الحكومي في الوطن العربي للارتقاء بالسياسات الحكومية والتوظيف الأمثل للقدرات والموارد، بهدف تعزيز تنافسية الحكومات العربية والمساهمة في صناعة مستقبل شعوبها».

وأضاف: «حققت الإمارات العديد من الإنجازات غير المسبوقة في العمل الحكومي، واعتمدت سياسات مبتكرة استطاعت خلال زمن قياسي أن تصبح في طليعة التميز الحكومي في العالم.

وتمثل الجائزة فرصة مهمة لرواد العمل الحكومي العربي لتطوير السياسات الحكومية ومواكبة التغيرات العالمية التي تتطلب من الجميع اكتساب المعرفة والعلوم الإدارية الحديثة والاطلاع على أحدث الأبحاث العالمية في هذا المجال الحيوي».

وأضاف: «بدورنا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نساهم بفعالية في دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والوطن العربي، والمشاركة في إعداد قادة المستقبل من أجل ازدهار الأجيال القادمة في كل ربوع وطننا العربي.

وإدراكاً منا لأهمية الإدارة الحكومية الرشيدة باعتبارها أحد العلوم الحديثة التي أُنشئت من أجلها كليات ومعاهد في مختلف أنحاء العالم لنشر المعرفة وإحداث تغيير ممنهج في هذا المجال، قمنا في عام 2016 بتوقيع اتفاقية تعاون شامل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، المنظمة المسؤولة عن تفعيل الجائزة، يتم من خلالها تبادل الخبرات بين المنظمة والكلية في مجالات الأبحاث والبرامج الأكاديمية وبرامج التدريب التنفيذي».