«طرق دبي» تكرّم 66 متميزاً من مدربي ومحاضري تعليم قيادة المركبات تقدير

المصدر: دبي - البيان

كرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 66 متميزاً من مدربي ومحاضري معاهد ومراكز تعليم قيادة المركبات الـ 7 المعتمدة على مستوى إمارة دبي، في إطار حرصها على تحفيز أصحاب الأداء النوعي على مواصلة جهودهم على المستوى الوظيفي، وخلق التنافس الإيجابي في بيئة العمل.

وقال خالد الصالحي، مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة: «إن تكريم 66 من أصحاب الأداء العالي في مراكز ومعاهد تعليم القيادة من مدربين ومحاضرين وفاحصين تجريبيين، يهدف إلى تثمين جهود المتميزين في عملهم، لرفع مستوى رضاهم وانتمائهم لبيئتهم الوظيفية، وتشجيعهم على مواصلة الأداء الجيد».