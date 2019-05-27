مسالخ أبوظبي تنجز استعداداتها لخدمة المتعاملين خلال العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

أكملت بلدية مدينة أبوظبي، استعدادات مسالخها لاستقبال عيد الفطر السعيد، ورفعت الجاهزية، وأكدت اعتماد أفضل المعايير الصحية في تجهيز الذبائح وخدمة المتعاملين.

وتأتي هذه الاستعدادات، ضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي، على توفير أفضل المعايير والخدمات في مسالخها، وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والمستهلكين. وأكدت البلدية أنه لا تتغير في ساعات دوام المسالخ في عيد الفطر السعيد عن الأيام العادية، حيث تقدم المسالخ خدماتها للجمهور من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً، باستثناء يوم الجمعة، حيث خصصت فترة توقف لأداء صلاة الجمعة من الـ 11.30 صباحاًـ وحتى 1.30 ظهراً.