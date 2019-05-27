إطلاق سيارات إسعاف توعوية للأطفال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشروع سيارات إسعاف الأطفال التوعوية، بهدف تعزيز الجانب التوعوي والترويجي. واختارت المؤسسة شركة سمباتويز بناء على إنتاجها المتميز والمعروف عالمياً.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي: «إن الهدف الاستراتيجي للمشروع، يتمثل في تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الطبية، ودعم الوعي المجتمعي وإسعاد المتعاملين، لافتاً إلى أن أهمية مشروع الألعاب الإسعافية، يكمن في التسويق لمركبات الإسعاف وأنواعها المتوفرة للجمهور، وتوعية وتعليم الأطفال بأنواع وخدمات الإسعاف، إلى جانب مبادئ الإسعافات الأولية، وتعزيز المهارات الحسية والفكرية للأطفال، من خلال تأليف قصة ترتبط بالسيارات وألوانها وحركتها على الطرق. وخلق وعي لدى الطفل والأهل بأهمية الخدمات كمهنة إنسانية.