«اقتصادية أم القيوين» تكثف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار

المصدر: أم القيوين _ عصام الدين عوض

كثف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين جولاته التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية والمراكز التجارية، للتأكد من مدى التزامها بالمتفق عليه في ما يخص السلال الرمضانية، والتي حددت أسعارها ما بين 50 إلى 200 درهم، حيث يبلغ سعر السلة المتوسطة 50 درهماً وتحوي 18 صنفاً منوعاً، فيما يبلغ سعر السلة الكبيرة 200 درهم، وتحوي 23 سلعة أساسية، وذلك بحسب جمعة جاسم أحمد رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والذي أكد أن تلك السلال وجدت إقبالاً كبيراً من المستهلكين، لأنها تحوي سلعاً أساسية وبأسعار مناسبة.

التزام وأضاف: «إنه من خلال الجولات التفتيشية تبين أن كل المراكز التجارية في أم القيوين ملتزمة بعمل التخفيضات اللازمة وتوفير كل السلع بالمنافذ، وكتابة الأسعار بصورة واضحة مع دعم منافذ البيع بعدد كاف من الموظفين، لتسهيل عملية الشراء وطمأنة المستهلكين على توافر احتياجاتهم من السلع الضرورية وبأسعار مخفضة، كما تم مقارنة قوائم السلال الرمضانية بتلك التي تم تسليمها للدائرة، فتبين أنها صحيحة وأن المحال ملتزمة بها، كما تم خلال الجولة إلزامهم بوضع ملصق على السلال الرمضانية مكتوب عليها غير مخصصة للبيع، وذلك حتى لا يستغل أصحاب البقالات الصغيرة تلك السلال.

وأضاف أن الدائرة بصدد القيام بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في أسواق الإمارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، إضافة إلى تشديد رقابتها على الأسواق، كما أنها تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار، كما أن قسم حماية المستهلك منذ تفعيله يهدف إلى توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات الدائرة.