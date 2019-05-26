محمد بن زايد يستقبل عبدالفتاح البرهان

المصدر: وام

وصل الى البلاد مساء اليوم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان.