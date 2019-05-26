محمد بن راشد: هدفنا أن يبقى المجتمع في حالة تعلم دائم

المصدر: البيان الالكتروني

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر: ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء .. اعتمدنا خلالها البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة .. مهارات للطلاب وللخريجين ولمن أمضوا اكثر من ١٥ عاما في وظائفهم ... هدفنا أن يبقى المجتمع في حالة تعلم دائم لمهارات جديدة لمواكبة الطموحات وللبقاء ضمن سباق وسياق التنافسية العالمية"

وأضاف:" كما اعتمدنا في اجتماعنا اليوم تشكيل لجنة عليا في الدولة لخدمة أصحاب الهمم .. الهدف توحيد الجهود .. وتحسين الخدمات المقدمة لهم ..ووضع خطة مشتركة بين كافة الجهات لتلبية جميع احتياجاتهم".