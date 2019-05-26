في حالة طبية نادرة.. خليفة العام ينقذ طفلة ولدت في الأسبوع 22 وتزن 490 غراما

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نجح فريق طبى في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، إحدى مبادرات رئيس الدولة - حفظه الله، من إنقاذ طفلة مواطنة تعد الأولى لأبويها ولدت في الأسبوع 22 وبلغ وزنها عند الولادة 490 غراما وطولها 28 سنتيميترا، حيث تعتبر من الحالات النادرة من جهة موعد الولادة والوزن.

وذكر استشاري الأطفال حديثي الولادة الدكتور عصام الدين بابكر سعد المشرف على المولودة أن هذه الحالة تعد من الحالات الذي تعتبر نادرة جداً ليس على مستوى الدولة فحسب ولكن عالميا، وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الوزن المثالي للمولودة بعد اكتمال مدة الحمل يزيد عادة على 2500 غرام.

ولفت إلى أن المولودة التي أطلق عليها أبويها اسم موزة تم وضعها في وحده الخدج بمستشفى الشيخ خليفه العام داخل الحضانة على جهاز تنفس اصطناعي وتم تغذيتها عن طريق قسطرة وريدية من السرة وتم اعطاؤها الأدوية اللازمة لعلاجها و تركيب أنبوب للمعدة من خلال الفم لإعطائها حليب الأم وخلال فتره العلاج عانت الطفلة من اعتلال في الشبكية وقد أجري لها عمليه الليزر، كما تم علاج فتحة بين شرايين القلب عن طريق الأدوية بنجاح، وقد أمضت الطفلة 140 يوما داخل وحدة العناية المركزة للخدج وخرجت بصحة جيدة.

وحدة متطورة

وأضاف الدكتور عصام أن جهود الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية في المستشفى إلى جانب وحدة العناية المركزة بالأطفال الخدج المتطورة ساهمت في إنقاذ المولودة وهي من الحالات النادرة جدا، حيث إن نسبة حدوث الولادة على عمر 22 أسبوعاً من الحمل عالمياً هي في حدود ولادة بين كل الفي ولادة، وأن نسبة استمرار حياة المولود على هذا العمر دون مشاكل صحية أو إعاقة، لا تتجاوز 10 في المئة، لافتا إلى أن الأطباء قاموا بوضعها تحت المراقبة المركزة وتمت رعايتها على مدار الساعة من قبل فريق طبي متخصص، وحصلت خلالها على رعاية طبية متكاملة شملت مساعدتها على التنفس والأكل نتيجة لعدم اكتمال رئتيها وأمعائها إلى جانب العديد من المشاكل الأخرى التي يواجهها مثل هؤلاء الأطفال، وتضمن الإشراف السريري لها تدخل طاقم متعدد التخصصات بما في ذلك الأطباء المتخصصون في حديثي الولادة، وأطباء العيون وجراحون، وطبيب قلب، ومعالج فيزيائي، وصيادلة متخصصون في حديثي الولادة .

وقال أن المولودة حظيت باهتمام ومتابعة ورعاية بشكل مستمر تكللت بالنجاح، وقد غادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة، ووصل وزنها عند خروجها من المستشفى إلى 2950 غراما.

تثمين

من جهته ثمن ناصر والد موزة دور كافة الطواقم الطبية والتمريضية وكافة القائمين على هذا الصرح الطبي الذين قدموا كافة الخدمات التي تحتاجها ابنته الوحيدة موزة والتي جاءت بعد 8 أشهر من الزواج، وأصبحت الآن بصحة جيدة رغم ولادتها في الأسبوع 22 من الحمل والتي تعتبر من الحالات النادرة، مبينا أن عودة موزة إلى البيت بصحة وعافية أضفت السعادة الغامرة عليه وعلى والدتها بعد 140 يوما من الانتظار والترقب، مشيدا بالخدمات التي يقدمها المستشفى وتعاون كل طواقمه طوال فترة مكوث ابنته بالمستشفى.