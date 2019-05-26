بانة نزار حسن.. أول طفلة تخضع لعملية زرع كلى في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

الابتسامة الأولى لها بعد العملية؛ هي لحظة لن ينساها والد بانة نزار حسن، الطفلة السودانية البالغة من العمر 9 أعوام. عانت بانة منذ ولادتها من تعطل كلّي للكلية اليسرى وضمور حجم الكلية اليمنى، وهي حالة تصيب طفلاً من كل 1000 طفل في العالم.

أمضت الصغيرة السنوات الأولى من حياتها تعيش معاناة يومية، خاضعة فيها لكل أنواع الأدوية والعلاجات، حتى تقرّر أخيراً أنها تحتاج إلى إجراء غسيل كلى أو زراعة كلية للحفاظ على حياتها.

وبعد بحث طويل عن متبرع وإتمام الفحوص اللازمة للأنسجة، وبفضل برنامج «عاوِن» التابع لمؤسسة الجليلة، أصبحت بانة أول طفلة تخضع لعملية زرع كلى في دبي، حيث أجريت لها العملية في مستشفى الجليلة للأطفال.

ولا يعدُّ هذا إنجازاً طبياً فحسب، وإنما نموذج يحتذى به للتعاون بين تسع جهات حكومية وخاصة عملت معاً بالتوازي لضمان سلاسة وسرعة إجراء زراعة الكلية خلال مدة 12 ساعة من وفاة المتبرع الذي كان موجوداً في أبوظبي.

واليوم، ستتمكن بانة من طي صفحة المعاناة ومتابعة حياتها طبيعياً.

اقرأ أيضا:

13.1 مليون مستفيد من مشاريع «مبادرات محمد بن راشد» للرعاية الصحية