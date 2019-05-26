محمد بن زايد: الإمارات والأردن نموذج في الوحدة والأخوة المتجذرة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن اﻹمارات واﻷردن نموذج في الوحدة واﻷخوة المتجذرة، مهنئاً سموه الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال سموه في تدوين على «تويتر»: «تهانينا للأشقاء في المملكة اﻷردنية الهاشمية بعيد الاستقلال.. مناسبة مجيدة تخلد ذكرى انطلاقة الأردن نحو آفاق البناء والتنمية الشاملة، وهو اليوم في ظل قيادة أخي الملك عبدالله بن الحسين يحث الخطى نحو التطوير والنهضة الحضارية.. اﻹمارات واﻷردن نموذج في الوحدة واﻷخوة المتجذرة».