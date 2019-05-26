الإمارات تترأس اجتماعاً دولياً بشأن إجراءات فحص الأسلحة

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت اللجنة الدولية للأسلحة والذخائر CIP في اجتماعها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، الإجراءات الوقائية لفحص الأسلحة النارية والذخائر الخفيفة والتأكد من سلامة تصنيع المنتجات.

وأشاد العميد عبدالرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي رئيس وفد الدولة المشارك، بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الدولية CIP والمنظمات المختصة التي تتفق في ما بينها على مواصفات ومعايير خاصة بجودة الأسلحة النارية والذخائر التي تقوم بتصنيعها لافتاً إلى أن الاجتماع ركز على أهمية أن تتوافق تلك المعايير مع أغراض الأمن والسلامة للمستخدمين.

ويضم وفد الدولة في عضويته النقيب علي المزروعي مدير مركز الفحص جودة الأسلحة والذخائر بشرطة أبوظبي والنقيب محمد العامري من المركز.