100 % تحولاً ذكياً في إصدارات «استشراف المستقبل» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

قام مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشرطة دبي بتحويل كافة الإصدارات العلمية الورقية إلى إصدارات ذكية بتقنية الواقع المعزز بنسبة 100%، وذلك بهدف إلقاء نظرة شمولية بخاصية الكترونية على أهم المستحدثات العلمية الشرطية في مجال استشراف المستقبل، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بخصوص ضرورة تناول المداخل العلمية الحديثة، والأساليب المتطورة للارتقاء بالأداء الأمني، وانطلاقاً من حرص المركز على تقديم أفضل الخدمات وفق أنظمة ذكية.

وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، إن هذا التحول يأتي بناء على الرؤية الشاملة للقيادة الرشيدة ، والتي تهدف دوماً في الحفاظ على المركز الأول.