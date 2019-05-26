الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ وكبار رجال الدولة الذين توافدوا على قصر الزاهر الليلة الماضية للسلام على سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة الكريمة.

فقد تقبل سموهما أطيب التهاني والتبريكات من وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان الذي ضم عبيد الزعابي مدير مكتب الهيئة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وكبار الوعاظ، ووفد هيئة الأعمال الخيرية وضم الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين. وتقبل سموهما التهاني أيضاً من وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعجمان الذي ضم سيف إبراهيم النعيمي مدير فرع الهلال في عجمان، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الذين قدّموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام. وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الدكتور يوسف عيسى الصابري، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة.

وتبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك كذلك مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

أم القيوين

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة الماضية بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من المواطنين ورجال الأعمال والتجار.. داعين العليّ القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ورئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي التهاني، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.