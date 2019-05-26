هزاع ومنصور بن زايد يعزيان حمد بن رغش الشامسي بوفاة والده

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واجب العزاء إلى حمد مبارك بن رغش الشامسي بوفاة المغفور له والده. وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين، عن خالص عزائهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد.

إلى ذلك، حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مأدبة الإفطار التي أقامها الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله في أبوظبي مساء أمس تكريماً لسموه.