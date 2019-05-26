نهيان بن مبارك يشيد بكفاءات برنامج «مبرمج تقنيات الذكاء الاصطناعي»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس في قصر معاليه بأبوظبي الخريجين من برنامج «مبرمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وممارس في علم البيانات»، الذي قدمه المركز التدريبي الإماراتي «كايزن للتدريب» بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات سباقة لصناعة المستقبل واستشرافه بكوادر وكفاءات إماراتية قادرة على تحقيق الريادة في ظل متغيرات التكنولوجيا، حيث يأتي هذا البرنامج متوافقاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه بأن «الذكاء الاصطناعي هو الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها خدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية وصولاً للعام 2071».

وقد اشتمل البرنامج على التدريب العملي في القاعات التدريبية، والقاعات التدريبية الافتراضية، ومختبرات لبرمجة الذكاء الاصطناعي عن بعد، بالإضافة للإرشاد والتوجيه 7/24 من قبل خبراء عالميين في هذا المجال، واختتم بمشاريع تخرج قام المشاركون بإنجازها.

وأثنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك على طموح المشاركين واهتمامهم بالتزود بالعلم ومواكبة التقنيات العالمية التي تحتاجها الدولة لتنافس عالمياً.. وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي اليوم يعد محركاً رئيسياً لاقتصاد المعرفة الرقمي وداعماً أساسياً للنهضة ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما أن وجود مثل هذه البرامج يعد استجابة للتحول السريع والمتنامي في الاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي في سوق العمل عالمياً.