طحنون بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية

المصدر: العين - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس بقصر سموه بمنطقة غريبة بمدينة العين الدكتور شمشير فاياليل الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخدمات التي تقدمها المجموعة للمراجعين والمرضى وفق أفضل الطرق الممكنة وحرصها على تقديم مستوى عالمي من الرعاية الصحية الشاملة.

كما زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مساء أمس محمد أحمد المحمود البلوشي وذلك بمنزل الأسرة في منطقة الطوية بمدينة العين.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن.

كما زار سموه الفريق الركن متقاعد عبيد محمد الكعبي و ذلك في منزل الأسرة في منطقة المسعودي بمدينة العين.