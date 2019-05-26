الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لجمعية الصحة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

انتخبت جمعية الصحة العالمية خلال دورتها الـ 72 دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لجمعية الصحة العالمية.شارك في الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية في قصر الأمم بجنيف وفد الدولة برئاسة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وبحضور عالية هلال الشحي نائب رئيس بعثة الدولة في جنيف. يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يتألف من 34 عضواً لولاية مدتها ثلاث سنوات.. ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً، ويعقد الاجتماع الرئيسي عادة في شهر يناير مع عقد اجتماع ثانٍ خلال شهر مايو بعيد اختتام أعمال جمعية الصحة التي تعقد دوراتها العادية خلال مايو من كل عام.. ويعمل المجلس التنفيذي على إنفاذ ما تقرره جمعية الصحة وإنفاذ سياساتها وإسداء المشورة إليها والعمل عموماً على تيسير عملها.