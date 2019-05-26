منتدى الإعلام الإماراتي يناقش قدرات الإعلام الإماراتي التنافسية

المصدر: تغطية: بيان السطري

ناقش المشاركون في منتدى الإعلام الإماراتي مدى مواكبة الإعلام الوطني للتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات، ودوره في نقل وتغطية القضايا على الساحة المحلية والإقليمية.

حضر المنتدى ‏الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام ومنى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ورؤساء تحرير الصحف المحلية ونخبة من الإعلاميين في وسائل الإعلام في دولة الإمارات.

وتطرق المشاركون للحديث عن القدرات التنافسية للإعلام الإماراتي على الصعيدين العربي والعالمي، والاستراتيجية التي يعمل وفقها، والتحوّلات التي تشكل تحديات حقيقية للإعلام في المرحلة المقبلة وأهمية التأهب لها والتقنيات التي ستعيد صياغة المشهد الإعلامي.

كما استعرض المشاركون الدور الإيجابي المنشود من مؤثري التواصل الاجتماعي الإماراتيين، وما يتماس منها مع الضوابط الاجتماعية والإعلامية، إضافة إلى مناقشة قضايا أخرى تمثل الهيكل الرئيسي لبناء إعلام إماراتي متماسك وقوي ذي خطاب ورسالة إعلامية مؤثرة ومقنعة.