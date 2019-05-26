الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي تستعرض برامجها وخططها

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، الذي استضافته الإدارة العامة لأمن المطارات، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط. وناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات الإدارية.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المقدمة من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث استعرضت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ الدورات والبرامج التدريبية لإدارة تدريب العمليات الشرطية، بينما قدمت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي شرحاً حول نظام الإنقاذ البحري ونتائج مبادرة إدارة بلا أوراق.

وقدمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع شرحاً حول استمارة الحملات التوعوية الخاصة بالمؤشرات والمبادرات، فيما شرحت الإدارة العامة للموارد البشرية خدمات الموظف الذكي في الكيوسك2018.

وهنأ اللواء المري جميع العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي، بمناسبة فوز شرطة دبي بالمركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري فئة الجهات الحكومية الكبيرة لعام 2018 بنسبة 92.5%، بالإضافة إلى فوزها بالمركز الأول في مؤشر سعادة الموظفين للجهات الحكومية الكبيرة بنسبة 91.7%، متمنياً المزيد من التوفيق والنجاح للقيادة العامة لشرطة دبي .