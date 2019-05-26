إفطار للنزلاء وذويهم في «إصلاحية عجمان»

المصدر: عجمان-البيان

نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان «الإفطار الأسري السابع للنزلاء» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي لعدد 31 نزيلاً وأسرهم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ودعم من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، وبحضور عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمؤسسة، لبث جو من الفرح والسعادة للنزلاء وأسرهم.

وقال العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان إن هذه المبادرة السنوية خلال رمضان المبارك تأتي تعزيزاً لقيمة المسؤولية المجتمعية ودعماً للمبادرات الخيرية والإنسانية للقيادة حيث يعتبر الإفطار فرصة لتواصل النزلاء مع أسرهم في هذا الشهر الفضيل، في جو أسري يسوده الود والسعادة، ما يساهم في تحسين شعور النزيل ويدخل السرور عليه وعلى أسرته، ويساهم في إعادة بلورة النزيل لأفكاره.

وتقدم النزلاء وعائلاتهم بالشكر الجزيل لإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان على هذه اللفتة الإنسانية التي أثلجت قلوبهم، والاهتمام الكبير الذي توليه لهم ولعائلاتهم، معتبرين أن إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة عجمان نموذج متميز في الإدارة.