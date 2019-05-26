جمعية أم القيوين الخيرية توزع 144 ألف درهم لـ 120 يتيماً

المصدر: أم القيوين-عصام الدين عوض

نظمت جمعية أم القيوين الخيرية فعالية للأيتام بعنوان «زايد في قلوبنا» واستفاد منها 120 يتيماً في إمارة أم القيوين بمبلغ 144 ألف درهم، وذلك تماشياً مع روح البذل والعطاء التي تسود أجواء شهر رمضان الفضيل، والاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف ذكرى رحيل المؤسس.

بصمة تاريخية

وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية: إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك بصمة تاريخية في قلوبنا في حب العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين، ونحن نسير على خطاه، كما أن المغفور له الشيخ زايد كان ظاهرة إنسانية خلاقة ومبدعة في مجال العمل الإنساني، جعل من الإمارات دولة حديثة مواكبة للتطور عمّت مساعداتها الإنسانية أرجاء العالم.