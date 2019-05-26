«مالية دبي» ركيزة للعمل الإنساني والخيري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي أنها مستمرة في دعم جهات خيرية بإيرادات مبادرتها «درهم الخير»، التي كانت أطلقتها في العام 2017. وقالت الدائرة على لسان مديرها العام عبدالرحمن صالح آل صالح: إن مبالغ التبرعات المالية كافة، التي يتم جمعها من خلال بوابة «سداد دبي» للدفع الإلكتروني وتطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع «دبي الذكية»، لا تزال تُوجّه في عدد من أوجه المساعدات الإنسانية داخل الدولة.

وأضاف آل صالح في ذكرى «يوم زايد للعمل الإنساني» أن دائرة المالية في دبي تعتزم مواصلة تقديم ريع «درهم الخير» إلى جهات خيرية وتوسيع الشرائح المستفيدة منها داخل الدولة، مشيراً إلى أن استذكار مناقب الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي طالما تجسّدت في العطاء بأشكاله كلها، ولا سيما في أيام رمضان الفضيلة، يمثّل فرصة ثمينة لدفع عجلات العمل الخيري.

وأضاف: «تضمّ إمارة دبي اليوم بُنية تشريعية وتنظيمية وتنفيذية متينة لحوكمة العمل الخيري وتطويره وتوسعة الشرائح المستفيدة منه، ونحن في دائرة المالية حريصون على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، علاوة على الجهات الخيرية المعنية، من أجل تنشيط هذا القطاع والنهوض به لتحقيق الخير للمجتمع والارتقاء بسعادة أفراده، في إطار توجيهات كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي».

هذا وتعتزم دائرة المالية الإعلان قريباً عن الجهة القادمة التي سوف تستفيد من إيرادات «درهم الخير». وكانت إيرادات هذه المبادرة، التي أطلقتها دائرة المالية في أكتوبر من العام 2017 تحت مظلة «عام الخير» آنذاك، بلغت حتى يونيو من العام الماضي نحو 1.75 مليون درهم. وترمي المبادرة إلى جمع التبرعات إلكترونياً من المتعاملين مع حكومة دبي، بهدف توجيهها في أعمال الخير. وجاءت «درهم الخير» لتجسد جانباً مهماً من جوانب العمل الإنساني والخيري في الدولة.