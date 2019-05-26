«إسلامية دبي» تطلق «وجبات الأمل» بالتزامن مع المناسبة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «وجبات الأمل»، لإطعام جميع الأفراد والأسر المتعففة، والمحتاجين، والعمّال المقيمين في دبي، وهو ما يتماشى مع رسالة الدائرة في نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية، وإشاعة العمل الخيري الإنساني، والترويج لقيم الإحسان والتكافل والتسامح بين مختلف فئات المجتمع.

وتعتبر مبادرة «وجبات الأمل» استثماراً نوعياً للوسائل الحديثة خدمة للعمل الخيري ومحتاجيه، على مستوى إمارة دبي، حيث حرصت الدائرة على توفير وجبات الطعام في شهر رمضان للصائمين، ثم على مدار العام لتشمل جميع الفئات المتعففة، من خلال نظام إلكتروني متكامل، يتسع لمجموعة من المطاعم في إمارة دبي، تم تفعيله في هذا اليوم الإنساني، وفي ضوء مذكرة التفاهم التي وقّعتها الدائرة مساء الأربعاء في فندق برج العرب مع شركة زوماتو (ZOMATO)، باعتبارها شركة تجارية مرخصة في دبي، تزاول أنشطتها على مستوى الإمارة.

مبادرة

وقال أحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة: جاء تفعيل مبادرة «وجبات الأمل» بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، ومن خلال التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، التي نشرف عليها في دبي، وكذلك بالتعاون مع من يرغب من الجمهور في التبرع بقيمة وجبات الطعام، وليتمكن المتعففون من مختلف فئات المجتمع من طلب وجبات الطعام بشكل مباشر، وذلك باستخدام منصة «زوماتو» الإلكترونية لتوصيل الطعام. والتي تعنى بتوصيل وجبات المطاعم المختلفة إلى مقر طالب الوجبة، وقد تم اختيار المطاعم وفق معايير معتبرة، تهدف الدائرة إلى توفير بيئة ممتازة لتوصيل الطعام، وبجودة عالية.

ونسعى من خلال إطلاق هذه المبادرة وتفعيلها إلى تحقيق نمو ملموس في العمل الخيري الإنساني، ورفع مستوى إسعاد الجمهور، وكذلك التركيز على الكفاءة في توصيل وجبات إفطار الصائمين إلى منطقة القوز بمرحلتها الأولى، ثم إلى مختلف مواقع دبي بعد انتهاء موسم الشهر الفضيل. من جهته أشار محمد مصبح ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة إلى ضرورة أن ينتفع المتعففون من هذه المبادرة، من خلال التسجيل في منصة «زوماتو» لتوصيل الطعام، وتحديد مكان إقامتهم، وتوفير رقم هاتفهم، ومن ثم اختيار وجبة الطعام من بين قائمة المطاعم المتوفرة على المنصة؛ ليتم من قبل الشركة المتعاقد معها (زوماتو) توصيل وجبة الطعام إلى عنوانهم بشكل مباشر.