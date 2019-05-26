«كلنا الإمارات» تنظم الملتقى الرمضاني بعنوان «أنا متسامح» الاثنين

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم جمعية كلنا الإمارات بعد صلاة التراويح مساء غدٍ ملتقى جمعية كلنا الإمارات للتسامح بعنوان «أنا متسامح» احتفاءً بيوم زايد للعمل الإنساني الدور الإنساني والخيري للمغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإسهاماته الكثيرة في مجال العطاء والتسامح الإنساني داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي عضو مجلس الإدارة أمين السر العام لجمعية كلنا الإمارات أن الملتقى يتضمن محاضرات توعية دينية وأمسية شعرية وطنية، وفقرات خاصة تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح للأطفال، إضافة إلى غرس شتلات من شجرة الغاف رمز التسامح ولمكانة الشجرة في قلوب الإماراتيين وارتباطها بالعادات والتقاليد.

كما دعت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي الجمهور من مواطنين ومقيمين للحضور والمشاركة في الملتقى الذي سينظم بمقر الجمعية في مدينة خليفة بن زايد في أبوظبي برامج متنوعة لترسيخ التسامح والاعتزاز بالهوية، موضحاً أن جمعية كلنا الإمارات والتي يرأسها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة النقل، تهدف المساهمة في تنشئة أجيال فاعلة وواعية على المستويين الشخصي والوطني.