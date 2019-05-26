شرطة رأس الخيمة تعرّف بمعايير جائزة وزير الداخلية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظم قسم التميز المؤسسي بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ورشة عمل حول شرح معايير جائزة وزير الداخلية للتميز، مرحلة القائد العام - الدورة الخامسة، والتي عقدت بقاعة مبنى الشهيد طارق الشحي بالقيادة العامة، بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة ـ رئيس اللجنة الدائمة للأوسمة والميداليات، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، ونوّاب المديرين العامين، ومديري الإدارات ونوابهم، وموظفي القيادة العامة. قدم الورشة الرائد يوسف عبد الله الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي بشرطة رأس الخيمة ـ رئيس وحدة الابتكار، متناولاً خلالها شرحاً مفصّلاً حول جائزة وزير الداخلية للتميز ـ الدورة الخامسة.