بلدية مدينة أبوظبي توفر خيمة ساترة للقبر أثناء عمليات دفن المتوفيات

المصدر: أبوظبي-البيان

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن توفيرها خيمة ساترة لعملية دفن السيدات المتوفيات، وذلك بهدف احترام حرمة وخصوصية النساء أثناء عملية الدفن وعدم انكشافهن على المشيعين المشاركين في عملية الدفن.

من جانبه أكد سعيد العامري رئيس قسم خدمات المقابر في بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الخطوة تجسد القيم السامية والنبيلة التي ترتكز عليها قيادتنا الحكيمة في التعامل مع الإنسان وحفظ كرامته حياً وميتاً، هذه القيم النابعة من المثل الإنسانية العليا وإعلاء شأن الإنسان في حياته وفي مماته، وتكريمه في الحياة وأثناء رحيله إلى الدار الآخرة.

وأكد العامري أن البلدية حريصة دائماً على تقديم كل ما من شأنه رفع نسبة الرضا المجتمعي عن خدمات البلدية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المجتمع واحتياجاته في جميع المرافق التابعة إليها.

وعن المبادرة أكد العامري أنها تأتي أيضاً ضمن إطار تحسين الخدمات المقدمة إلى أهل المتوفى من قبل قسم خدمات المقابر التابع لإدارة الصحة العامة، مشيراً إلى أن الخيمة يتم وضعها فوق القبر أثناء مواراة الجثمان الثرى، وتحجب الخيمة المتوفاة عن الآخرين وتتيح لمحارمها الدخول لإتمام عملية الدفن بكل حرية وخصوصية.

وأكد أن مبادرة الخيمة الساترة لمراسم دفن المتوفيات جاءت ثمرة للزيارات المعيارية التي نفذتها إدارة الصحة العامة واطلاعها على تجارب البلديات الأخرى، مشيداً بالفكرة التي بادرت بها بلدية عجمان وكانت سباقة بهذا الشأن، حيث اجتمع قسم خدمات المقابر في بلدية مدينة أبوظبي مع قسم المقابر في بلدية عجمان واطلع وفد البلدية على هذه الخدمة وتم تطبيقها مباشرة نظراً لأهميتها.

وحول المواصفات الفنية للخيمة أكد العامري أن الخيمة تغطي كافة منطقة القبر، وهي مزودة الإضاءة والتهوية الكافيتين، وتسمح بإجراء عملية الدفن بكل أريحية وسهولة وخصوصية.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تقوم بتقديم خدمات تكريم الموتى في مشرحة مستشفى المفرق ومستشفى مدينة خليفة الطبية.