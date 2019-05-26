كهرباء دبي تدعو الشركات للاستفادة من الفرص والاستثمارات لـ «ويتيكس»

المصدر: دبي-البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والبيئة، إلى المشاركة واستعراض منتجاتها وخدماتها في الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام في هذه القطاعات، إضافة إلى الاطلاع على أهم المشروعات والاستثمارات التي يتم الإعلان عنها خلال المعرضين اللذين تنظمهما الهيئة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت مظلة «الأسبوع الأخضر» الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وقد حققت النسخة العشرون من «ويتيكس» والثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية في أكتوبر 2018، نجاحاً لافتاً وإقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم بمشاركة أكثر من 2100 عارض من 53 دولة. واستقطب المعرضان اللذان امتدا على مساحة 78413 متراً مربعاً، أكثر من 35000 زائر من مختلف أنحاء العالم

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة تنظم الهيئة»ويتيكس«للعام الحادي والعشرين على التوالي، حيث رسخ المعرض مكانته كأكبر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، وبات حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات العالمية ومنصة مهمة تجمع العارضين والزوار مع الخبراء والمختصين وصناع القرار والمستثمرين ».

زيارة

من جهة أخرى زار سعيد محمد الطاير مشروع «مركز الابتكار»، ضمن مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك خلال جولاته الهادفة للإطلاع على تقدم سير العمل في المشاريع الاستراتيجية للهيئة.

ويعد مركز الابتكار متحفاً ومعرضاً للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة لجذب الأفراد والسياح وطلبة الجامعات والمدارس والشركات، حيث سيضم مركز مؤتمرات دائماً لعقد الفعاليات واجتماعات العمل والدورات التدريبية واللقاءات حول المواضيع المتعلقة بالطاقة الشمسية .

ويأتي إنشاء «مركز الابتكار» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتسليط الضوء على أحدث التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والنظيفة، كما سيتيح للهيئة تقديم إنجازاتها الخاصة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، وإبراز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 75% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

قدرات

يهدف مركز الابتكار إلى صقل القدرات الوطنية في مجال الطاقة، وتعزيز الميزة التنافسية للأعمال في دبي، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة ودعم مسيرة تطوير القطاع في المنطقة، ونشر الوعي حول تغير المناخ والطاقة المستدامة، وتصل مساحة المبنى المكون من أربعة طوابق إلى 4000 متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 90 متراً.