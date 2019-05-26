رمضان بين الماضي والحاضر في جلسة حوارية بمكتبة كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مكتبة كلباء العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب إدارة المكتبات جلسة حوارية ناقشت فيها المقارنة بين رمضان اليوم ورمضان أيام زمان، وذلك بحضور عدد من المسؤولات من المكتبة والهيئة بالمنطقة الشرقية والأمهات، وعدد من طالبات مدرسة السدرة للتعليم الأساسي حلقة (ح)، وافتتحت الجلسة عائشة الكعبي مديرة مكتبة كلباء بكلمة عن شهر الصيام وكيفية استثمار الوقت في العبادة والعمل وممارسات الحياة اليومية بهذا الشهر الفضيل.

من جانبها استعرضت الإعلامية حليمة الملا مسؤول المركز الإعلامي في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة فضائل الشهر الكريم، ومضاعفة الأجر فيه، وفضل أيامه ولياليه سائلين الله أن يعينهم على صيامه وقيامه، وإبراز دور التكافل الاجتماعي بصورته الكبيرة خلال أيام الصوم المبارك.

وأشارت أمل عيسى من هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية إلى أن ما يميز شهر رمضان عن غيره من الشهور بروحانيته التي تبعث في النفس الطمأنينة والخشوع والعمل المتواصل من أجل قضاء الوقت في استثمار أيامه ولياليه من التقرب إلى الله تعالى والتزود فيه بالأعمال الحسنة والطاعات.