«التطوير المروري» يوزّع وجبات الإفطار على مستخدمي الطريق في دبي

المصدر: دبي - البيان

قام فريق التطوير المروري في شرطة أبوظبي وشرطة دبي، بتوزيع وجبات الإفطار على مستخدمي الطريق ضمن حملة (رمضان بلا حوادث).

وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن فريق التطوير المروري قام بتوزيع وجبات إفطار على سائقي السيارات قبيل آذان المغرب في منطقة سيتي ووك وتقاطع زعبيل.

وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحد من الحوادث المرورية، التي ترافق الازدحامات في أوقات الذروة، خاصة قبل الإفطار، حيث إن معظم السائقين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، مما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية مثل القيادة بسرعة تفوق سرعة الطريق، والتجاوز من ناحية كتف الطريق، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على التقاطعات المرورية.

وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للمرور أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين شرطة أبوظبي وشرطة دبي .