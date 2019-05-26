جمعية الصحفيين تشارك في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية ممثلة بمحمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي يعقد في القاهرة لمناقشة تقرير النشاط المقدم من خالد ميري الأمين العام ومناقشة التقرير المالي المقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي وإقرار محضر الجلسة الماضية.

وأكد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين خلال الاجتماع دعم الجمعية لاتحاد الصحفيين العرب، لافتاً إلى أن الاتحاد بحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة تجعل الدخل مستمراً.

وقال إن إعادة هيكلة الاتحاد يجب أن تكون أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الإعلام أصبح عاملاً مؤثراً في العالم أجمع، وأنه يحتاج إلى دعم كبير لذلك يجب أن يظل اتحاد الصحفيين العرب قوي ويحافظ على قوته.. موجهاً الشكر للحكومة المصرية على رفع الدعم السنوي المقدم لاتحاد الصحفيين العرب.

ويناقش اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي الاتفاق على نقاط معينة خاصة بانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين. وقرر اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب تأجيل حسم اختيار البلد المضيف للمؤتمر العام القادم للاتحاد وذلك لحين عقد اجتماع المكتب الدائم للاتحاد والمقرر عقده بالمملكة العربية السعودية.