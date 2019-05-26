357 أسرة تستفيد من قسائم مير «الهلال» الرمضاني في العين

المصدر: العين ـ البيان

وزعت هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين مساء أول من أمس قسائم المير الرمضاني على الأسر المتعففة المسجلة في قسم المساعدات الإنسانية في الفرع. حيث إن الميزانية المرصودة هي 583.400 درهم، واستفاد من المشروع 357 أسرة بواقع عدد 2076 فرداً. وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك واقترانه دوماً بعمل الخير بين أفراد المجتمع، وتعزيزاً لقيم البذل والعطاء.

وقال سالم الريس العامري مدير هيئة الهلال الأحمر بفرعها في العين لـ «البيان»: «يهدف مشروع المير الرمضاني إلى توفير حاجات الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة لدى الفرع للتخفيف من غلاء الأسعار من خلال المشاريع الإنسانية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. كما أنوه إلى نقطة مفادها أهمية مد يد العون لكل محتاج ودعم التوجه الإنساني نحو مساعدة الغير وإسعادهم».